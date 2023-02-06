Она побывала на шоу "Лига смеха", где встретилась с Игорем Ласточкиным.

Финалистка 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая в начале полномасштабного вторжения из Харькова перебралась в США. На днях она сходила на шоу "Лига смеха", которое состоялось в Нью-Йорке.

После развлекательной программы Саше удалось пообщаться с некоторыми актерами и даже сфотографироваться с ними. Так, она появилась в компании комедийного актера Игоря Ласточкина.

Также Саша призналась, что давно не видела такого скопления украинцев в одном месте. Ее это очень порадовало.

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"Дорогие, я не могу. Мне здесь так классно, кайфово. Украинцы - это любовь. Большое спасибо за настроение. Я и плакала, и смеялась", - написала Мудрая.

Кто такая Саша Мудрая

Девушка стала финалисткой 12 сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Хоть в финале проекта он и не вручил ей кольцо, позже все таки решился возобновить с ней отношения.

Как признавался сам "холостяк", после проекта он постоянно думал о Саше - это была одна из причин, почему у него не сложились отношения с победительницей Катей Лозовицкой.

Однако Саша отказала Алексу, из-за чего он начал писать ей гадости. В итоге она его заблокировала. Сейчас девушка состоит в отношениях с американцем, а Топольский пока не встретил свою любовь.

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