Звезда также поделилась кадрами 4-летней дочери.

Известная украинская певица Санта Димопулос поделилась семейным контентом. Артистка показала 15-летнего сына от ведущего Андрея Джеджулы и 4-летнюю дочь.

В своем Instagram знаменитость опубликовала несколько фотографий с детьми. Санта показала фото с сыном Даниэлем в аэропорту и призналась, что летние каникулы он проведет отдельно от нее. Как написала артистка, подросток отправится в летний лагерь, где будет находиться следующие три недели. Мальчик поедет в Швейцарию.

"Даниэль отправляется в лагерь в Швейцарии на три недели", - отметила исполнительница.

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В дополнение, Димопулос показалась в компании дочери Софии, которая родилась в браке звездной мамочки и бизнесмена Игоря Кучеренко. Девочка и певица прилетели во Флоренцию, Италия. Санта поделилась снимками с их прогулки. Маленькая София удивила своим сходством с папой и невероятной красотой.

Что известно о Димопулос

Санта стала известной благодаря участию в популярных телевизионных шоу и конкурсах красоты. Свою музыкальную карьеру она начала как участница группы "ВИА Гра", где пела с 2011 по 2012 год. После этого артистка занималась сольным творчеством. Кроме музыкальной деятельности, Санта активно работает в модельном бизнесе и снимается для различных глянцевых журналов.

Она также участвовала в популярных телевизионных шоу, таких как "Танцы со звездами" и "МастерШеф". Санта является владелицей нескольких бизнесов, в частности, фитнес-клуба. Сейчас она работает экспоненциальным коучем.

Напомним, ранее Андрей Джеджула ответил, в каких отношениях с бывшей Сантой Димопулос.

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