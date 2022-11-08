В 2021-м году самым сексуальным мужчиной был американский актер Пол Радд.

Американский журнал People объявил самого сексуального мужчину 2022 года по версии читателей глянца. Им стал 41-летний "Капитан Америка", актер Крис Эванс.

Об этом говорится в сообщении издания. Это звание уже прокомментировал и сам американский актер:

"Моя мама будет просто счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться".

По словам Криса, друзья часто шутят из-за того, что он считается секс-символом. Также он признался, что готов жениться и стать отцом, но не стал раскрывать подробности личной жизни.

"Это то, чего я действительно хочу. Только не ждите, что я буду много об этом говорить, некоторые вещи ты хочешь оставить только для себя", – сказал Эванс.

Напомним, 52-летний американский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии журнала People. Именно он украсил обложку ноябрьского номера издания.

Крис Эванс: чем известен актер

Мировую известность актеру принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel.

Эванс также исполнил роль человека-факела в фильме "Фантастическая четверка" (2005) и его сиквеле 2007 года.

Ранее УНИАН составил подборку достойных внимания ролей голливудской звезды Криса Эванса.

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