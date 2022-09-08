Сейчас Патрисия Веласкес поставила кинокарьеру на паузу.

Венесуэльская киноактриса Патрисия Веласкес обрела популярность после съемок в фильме "Мумия". Но что с ней стало спустя 20 лет?

Зрители запомнили Патрисию как древнеегипетскую красавицу, ведь она снялась в фильме "Мумия: Грабница императора драконов". А после ее пригласили на роль в "Мумия возвращается". Эти картины имели огромный коммерческий успех и принесли актрисе невероятную популярность.

Со дня премьеры прошло 23 года, и жизнь Патрисии глобально изменилась. Сейчас ее кинокарьера на паузе, как и модельная. К слову, в 1989 году участвовала в конкурсе "Мисс Венесуэла", заняв седьмое место. Она работала в Италии, Испании, Франции, Великобритании, Японии, а потом стала первой южноамериканской топ-моделью в Нью-Йорке.

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В феврале 2015 года Патрисия Веласкес выпустила мемуары "Ходи прямо", в которых рассказала о своей нелёгкой юности и об отношениях с Сандрой Бернхард, став первой латинской супермоделью, публично признавшей себя лесбиянкой.

Напомним, как изменилась Пейдж из "Зачарованных". Поклонники помнят ее стильной рыжеволосой девушкой с пухлыми губами, которая покорила не только своим внешним видом, но и актерской игрой.

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