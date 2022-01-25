У Камалии подтвердили флурону.

Украинская певица Камалия уже в течении двух недель болеет. Врачи подтвердили у нее флурону (заражение коронавирусом и гриппом одновременно, - УНИАН).

По словам звезды, температура не падает уже вторую неделю, а также она пожаловалась на жесткое дыхание и плохие анализы крови. Кроме того, певице нужно сделать КТ, чтобы предотвратить необратимые последствия.

Кроме того, Камалия рассказала, что дважды сдавала тест на коронавирус, и оба раза он был отрицательным. При этом у нее все симптомы именно этого заболевания.

Читайте также"Сделал неправильный выбор": Анна Богдан показала архивные фото с "холостяком" ЗаливакоНапомним, ранее Камалия рассказала, что серьезно заболела. Звезде пришлось даже вызывать скорую помощь, так как три дня ее лихорадило, была высокая температура и болело все тело.

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