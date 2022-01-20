Состояние здоровья певицы резко ухудшилось.

Украинская певица и модель Камалия пожаловалась поклонникам на свое состояние здоровья.

Звезде пришлось даже вызывать скорую помощь, так как три дня ее лихорадило, была высокая температура и болело все тело. Кроме того, из-за головной боли, заложенности носа и потери вкуса и обоняния Камалия заподозрила у себя коронавирус.

"Врачи начали подозревать у меня Флурону, это когда человек заболевает двумя вирусами одновременно, оказывается, что грипп и корона, могут существовать вместе в организме человека, не вытесняя друг друга! Сделали оба теста, оказалось, что короны нет, а вот грипп А присутствует!" – рассказала Камалия.

Читайте также"Чувствую себя идиоткой": модель Playboy парализовало после 53 пластических операцийПосле назначенного врачом лечения звезде стало легче: "Температуру уже не сбиваю, но пока держится 38, утром 37,7. Слава Богу, уже не под 40! Но начало болеть горло, немного больно глотать".

Напомним, ранее певица Камалия рассказала, как покидала гостиницу через балкон.

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