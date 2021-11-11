Маша показала несколько "летних" фото на закате.

16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - похвасталась в своем инста-блоге фотографиями с Мальдив. Девушка решила устроить себе мини-фотосессию на закате.

В кадре Маша предстала в белом мини-платье в горошек. На голову она надела солнцезащитные очки, а сами рыжие локоны распустила. В руке Полякова-младшая держала бокал с коктейлем.

"Мама сказала, что я самая красивая девушка на земле, верить или нет?", - подписала фото Маша.

"Свои дети всегда самые красивые", "Мама всегда говорит правду", "Конечно, верить", "Мама не обманет", "Невероятная красавица", "Очень красивая девушка", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее УНИАН сообщал, что Оля Полякова отправилась со своей семьей в отпуск на Мальдивы. Певица уже успела похвастаться несколькими кадрами в бикини.

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Автор: Диана Могилевич