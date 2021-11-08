Певица уже успела похвастаться местным колоритом.

Украинская певица Оля Полякова вместе со своей семьей отправилась в отпуск на Мальдивские острова. Так, звезда уже успела показать несколько кадров с отдыха.

В одном из инста-сториз Полякова показала, как начинается ее день - с черной икры и бокала шампанского. "Для пущего luxury эффекта", - подписала кадр певица.

Также она показала бунгало, в котором живет вместе со своими детьми. Сами апартаменты сделаны из дерева, там же есть большие кровати, а также терасса.

Кроме того, Оля показала, как выглядят душ и ванна на улице. "Господи, я в раю! Спасибо", - сказала Оля.

Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова призналась, как оконфузилась на собственном концерте. Певица однажды зашла за кулисы и начала кричать и громко материться. Вот только она забыла выключить микрофон, поэтому зрителям все было слышно.

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Автор: Диана Могилевич