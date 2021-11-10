Певица вместе с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах.

Украинская певица Оля Полякова отправилась в отпуск на Мальдивские острова, откуда и публикует яркие фотографии в своем Instagram.

На последних снимках звезда предстала на фоне океана в черно-коричневом раздельном купальнике. Также она распустила волнистые мокрые локоны и дополнила образ темными солнцезащитными очками.

Так, можно рассмотреть стройную фигуру Поляковой. Певица обладает стальным прессом, так как регулярно занимается спортом. Хотя диетами она, скорее всего, не увлекается. В своей книге "неВредные советы взрослой девочки" Оля дала рекомендацию: "Наслаждайся жизнью. Ешь, что хочешь, пей, что хочешь, главное - будь счастливой".

"Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидела. Это было 13 лет назад, с тех пор стараюсь хотя бы раз в 2 года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок, солнце и умопомрачительный цвет воды! Я была в разных условиях на Мальдивах, и в суперлакшери, и в очень простых. Классно везде, но в этом году мы оказались просто в сказке", - написала певица.

"Какая же вы нереальная", "Богиня", "Супер", "Шикарный пресс", "Красотка", "Вау, шикарная", "Икона", - пишут пользователи сети.

Ранее УНИАН сообщал, что Оля Полякова с размахом отдыхает на Мальдивах. Певица показала не только свои роскошные апартаменты, но и собственный пляж.

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Автор: Диана Могилевич