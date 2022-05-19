18 мая Камалия отмечала свой день рождения.

Украинская певица Камалия 18 мая отмечала свое 45-летие. В честь праздника супруг сделал ей роскошный подарок за миллион евро.

По словам певицы, в этом году она не устраивала пышных торжеств. Она это сделает после того, как Украина победит в войне. А в качестве подарка она попросила у мужа, британо-украинского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура профинансировать жилище для украинских беженцев.

"Подарком от моего мужа на 45-й мой день рождения стало самое ценное – более миллиона евро мы потратили на строительство специального жилья для беженцев из Украины в Германии. Там смогут разместиться 750 семей", - рассказала Камалия в "Сніданок з 1+1".

Отметим, с первого дня вторжения России в Украину Камалия занимается волонтерством. Она помогает пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, ранее Камалия резко ответила россиянам, которые хотят уничтожить Украину.

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