Композитор исполнил для супруги одну из своих песен.

Российский композитор Константин Меладзе трогательно поздравил свою супругу Веру Брежневу с 40-летием. Он сыграл на рояле и исполнил одну из своих самых чувственных песен "Салют, Вера".

Известно, что Брежнева отмечала свой день рождения в кругу друзей и родных в Киеве. Близкие люди засыпали ее подарками, но самый приятный сюрприз подготовил для нее именно супруг.

Выступление Меладзе растрогало всех присутствующих в зале. Сама Вера не могла сдержать эмоций, а гости были очарованы романтическим жестом. Всеми любимая песня будто обрела новый глубокий смысл и новую жизнь.

Видео с праздника вызвало небывалый резонанс - за считанные часы оно набрало больше 5 миллионов просмотров и распространилось в сети. Поклонники Веры и Константина оценили как сам жест, так и талантливое исполнение композитора. Проникновенно, чувственно, искренне и с огромной нежностью - так и должна звучать настоящая любовь.

Из-за невероятного ажиотажа в сети, продюсерский центр Meladze Music решил порадовать слушателей и выпустить песню "Салют, Вера" в исполнении Константина Меладзе ко Дню всех Влюбленных. Сюрприз неожиданно превратился в настоящую премьеру и подарок для всех преданных поклонников.

Напомним, 12-летняя дочь Брежневой стала диджеем на юбилейной вечеринке мамы.

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