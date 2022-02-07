Вера Брежнева на прошлой неделе отметила день рождения - ей исполнилось 40 лет.

12-летняя дочь популярной певицы Веры Брежневой Сара Киперман делает первые шаги на новых просторах и уже даже проводит диджей-сеты на вечеринках.

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Брежнева отметила день рождения - ей исполнилось 40 лет. По этому поводу именинница организовала яркое празднование в Киеве с родными и звездными друзьями, подробностями из которого поделилась на своей странице в Instagram.

На торжества Константин Меладзе спел любимой свой хит "Салют, Вера", звезда получала поздравления от друзей, гостей развлекала певица Гайтана, а танцевальной музыкой радовала младшая дочь Брежневой - Сара.

На празднике в честь Дня рождения мамы Сара стояла за диджейским пультом и миксовала треки.

Напомним, Сара Киперман – дочь Веры Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана. С ним звезда была в отношениях с 2006 по 2012 год.

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