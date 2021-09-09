Певица предстала в пикантных позах.

Украинская певица Надежда Мейхер опубликовала в Instagram новую фотографию, которую сделала посреди поля.

39-летняя звезда позировала, лежа на траве в белом сексуальном боди. При этом она одну ножку выдвинула вперед, тем самым продемонстрировав свое стройное тело. Также можно рассмотреть большую татуировку на бедре Мейхер.

"Бомбическая леди", "Похоже на фото с места преступления", "Хорошая девушка на дороге не валяется", "Шикарная", - пишут поклонники под фото.

Читайте такжеЮрий Горбунов наконец рассекретил имя новорожденного сынаНапомним, Надежда Мейхер обрела популярность после участия в женской группе "ВИА Гра". Несколько лет певица состояла в группе, но затем покинула ее из-за беременности. Временно ее заменяла Татьяна Найник, так как после родов Мейхер вернулась в состав. В 2011 году Надя окончательно покинула "ВИА Гру" из-за второй беременности.

После ухода из группы она попробовала начать сольную карьеру, которая не была такой удачной. Также она стала ведущей "Невероятных историй любви" на СТБ. В 2020 году Надежда участвовала в проекте "Танцы со звёздам" в паре с Кириллом Васюком. Пара заняла 3-е место. В конце этого же года принимала участие в 11 сезоне "Голос страны". На боях певица покинула проект по собственному желанию.

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Автор: Диана Могилевич