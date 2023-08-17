Артист хотел пошутить над своей коллегой.

Сегодня, 17 августа, Кузьме Скрябину могло бы исполниться 55 лет, если бы не роковое ДТП, которое унесло его жизнь. В этот день знаменитости обычно чтят память артиста и вспоминают забавные случаи с ним.

Так, певица Руслана поделилась и своей историей со Скрябиным. В интервью "24 каналу" она рассказала, что в 2012 году у них был общий тур. Тогда артистка очень мало ела, а Скрябин все время смеялся над ней из-за этого.

Поэтому во время последнего их концерта Кузьма вынес на сцену большой торт и бросил его прямо в лицо Руслане. Ей ничего не осталось, как облизываться.

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"В Днепре, уже в конце, когда я выступила, Кузьма вышел на сцену и вынес торт и говорит: "Это тебе, малая, за то, что ты не жрешь". И при всех этот торт мне в лицо… Вымазал меня полностью тем тортом. И все – я должна была облизываться, потому что шла прямая трансляция. Это все было на виду у многотысячной публики", - рассказала Руслана.

Она добавила, что это был первый и последний раз, когда она на сцене ела торт.

Смерть Кузьмы - что известно

В 2015 году по дороге на свой концерт Скрябин попал в ДТП. Он скончался на месте, так и не дождавшись "скорой помощи". Водитель молоковоза, который и столкнулся со Скрябиным, скрылся с места происшествия.

Долгие годы мама Кузьмы Скрябина не верила в то, что трагическое ДТП - случайность. Женщина до сих пор убеждена, что ее сына просто "убрали с пути" за его критику власти и скандальные высказывания.

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