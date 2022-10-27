Киевсовет переименовал более 40 улиц и переулков столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня Киевсовет на заседании решил переименовать более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Среди них оказался и переулок Александра Бестужева - российского писателя, умершего еще в 1837 году. Теперь этот переулок будет называться в честь выдающегося украинского музыканта Кузьмы Скрябина, который всегда поддерживал Украину.

Также изменились названия и других улиц и переулков, среди которых:

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улица Славгородская - улица имени погибшего Героя российско-украинской войны Дениса Антипова

улица Карла Маркса - улица Иоганна Вольфганга Гете

площадь Амурская - площадь Васильковская

улица Пушкинская - улица Евгения Чикаленко

улица Некрасовская - улица Ивана Драча

улица Краснодарская - улица Голды Меир

улица Астраханская - улица Кастуся Калиновского

улица Багратиона - улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 под Киевом, Максима Левина

переулок Московский - переулок Павла Ли

переулок Александра Бестужева - переулок Кузьмы Скрябина

площадь Героев Бреста - площадь Чернобаевская

улица Маршала Тимошенко - улица Левка Лукьяненко

улица Александра Матросова - улица Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске

Кузьма Скрябин: что он говорил о войне

Еще с 2014 года Кузьма Скрябин желал Украине найти президента-патриота, который смог бы отвоевать нашу страну. Также он говорил о том, что война в Украину пришла уже давно, но большинство жителей делали вид, что ничего не происходит, потому что на тот момент это не коснулось их лично.

Кроме того, покойный артист всегда говорил о том, что нужно сопротивляться, если тебя хотят стереть из земли твоей. А также он говорил, что война касается каждого, поэтому быть нейтральным в такой период нельзя.

Отметим, Кузьма Скрябин погиб в ДТП в 2015 году. Он получил звание "Герой Украины".

Напомним, ранее мама покойного Кузьмы Скрябина ответила, почему он никогда не пел для военных.

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