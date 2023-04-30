Певица появится в финале конкурса.

Скандал вокруг Евровидения-2023, который разгорелся из-за того, что на конкурс не пригласили украинскую певицу Руслану Лыжичко, получил новые подробности. Как оказалось, артистка все же выступит в финале.

Однако есть один нюанс. Руслана не поедет в Ливерпуль. Как сообщает "Унисон" со ссылкой на продюсера Евровидения Германа Ненова, певицу пригласили выступить из Киева.

"В конце концов, режиссер и креативный директор нынешнего Евровидения Герман Ненов сообщил, что певица все-таки появится в финале конкурса. Это произойдет вживую из столицы Украины, и это появление будет иметь особую миссию", - говорится в сообщении.

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Сама певица это пока никак не комментировала. Кроме этого, информации об участии Русланы в Евровидении нет ни на "Суспильном", ни на страницах Евровидения и ее продюсера в соцсетях.

Скандал вокруг Евровидения и Русланы-с чего все началось

Несколько дней назад продюсер Русланы Лыжичко Александр Ксенофонтов сообщил, что певицу не пригласили на Евровидение. Артистку, которая в 2004 году одержала победу на конкурсе, это возмутило. Впоследствии сама Руслана гневно отреагировала на скандал. Она отмечала, что от нее мало что зависело.

После этого инцидент прокомментировали в "Суспильном". Там сообщили, что сообщили, что Руслану все же включили в программу конкурса. Впрочем, продюсер певицы отметил, что ему об этом ничего не известно.

Впоследствии о скандале высказался певец Андрей Данилко. Он сообщил, что не знает всех подробностей, однако искренне не понимает, почему Руслану не пригласили, но зато пригласили рэпершу Alyona Alyona, которая не имеет никакого отношения к Евровидению.

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