"От меня, к сожалению, мало что зависит", - заявила артистка.

В преддверии Евровидения-2023 разгорелся скандал вокруг того, что Руслана, одержавшая победу в 2004 году, не будет выступать в Ливерпуле. Многие недовольны этим.

Отметим, что Украина начала участвовать в конкурсе песни "Евровидение", начиная с 2003 года, поэтому Руслана - первая, кто принес нашей стране победу на этом конкурсе. Сейчас артистка прокомментировала ситуацию с тем, что ее не позвали спеть в полуфиналах или в финале.

"Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене Евровидения, которое будет проходить от имени Украины в Ливерпуле. Я этого не знаю. По состоянию на сегодняшний день на главной сцене Евровидения мое выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах. Я жду и смотрю, как будут развиваться события дальше и не даю пока никаких комментариев", - написала исполнительница хита "Дикі танці" в своем Instagram-блоге.

Видео дня

Руслана отметила, что для нее важно мнение публики, и спросила поклонников о том, хотели ли бы фанаты видеть ее на сцене в Ливерпуле.

"Я живу и творю для Украины. Если мы не будем помнить наших побед, нам будет трудно одерживать победы в будущем. Мы должны помнить и о наших поражениях, чтобы не дать им повториться снова. Для того мы пишем историю, которую мы никогда не позволим переписывать", - резюмировала Руслана.

Напомним, ранее продюсер певицы Александр Ксенофонтов заявил, что Руслану Лыжичко только сняли в массовке с украинской молодежью у "Золотых ворот" в Киеве, и это видео будет продемонстрировано на Евровидении. То, что Руслану не позвали спеть на сцене, Ксенофонтов считает странным.

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