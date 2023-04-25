Певец рассказал, что он не понимает, как выбирали украинских звезд на нынешний конкурс.

Украинский певец Андрей Данилко высказался о скандале, который разгорелся вокруг Евровидения. Недавно Руслана заявила, что ее не позвали спеть в полуфиналах или в финале.

В комментарии для УНИАН Данилко рассказал, что когда-то и он не мог понять, почему его не звали на Евровидение. В 2017 году, когда конкурс проходил в Украине, Верка Сердючка почему-то "не вписалась" в программу выступлений.

"Мы снимались в роликах на Крещатике. Которые, кстати, у нас и, к тому времени, в РФ, не показали. Потому что когда показывали эти ролики, шла реклама. Я думаю: "Для чего это? Столько денег"... Две фразы мы что-то там сказали", - вспомнил Данилко, говоря о серии коротких видеоклипов Verkavision.

Видео дня

По словам артиста, тогда он решил, что не будет напрашиваться. Сейчас же его пригласили в Ливерпуль, а Руслану, как утверждает сама певица, нет. Это, как признал Данилко, выглядит странно.

"Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой? При всем уважении. Я не понимаю, почему есть Alyona Alyona, а нет Русланы? Должна же быть какая-то схема. Хотя, как по мне, пусть все участвуют", - признал Данилко.

Артист напомнил, что реперша Alyona Alyona не представляла Украину на Евровидении, однако ее позвали в Ливерпуль. Там она будет выступать 8 мая на сцене Городка Евровидения. По мнению Данилко, организаторы могли не позвать Руслану, потому что захотели добавить в программу что-то новое.

"Насколько я слышал, то ее приглашали, Руслану, на какие-то мероприятия в рамках Евровидения... Они же не могут одно и тоже показывать каждый год. Конечно, ты выиграла в 2004 году... Конечно, всех не могут, наверное (пригласить - УНИАН). Но я говорю. То, что мне очень непонятно, это когда участвуют люди, которые к этому не имели никакого отношения. А те, которые имели отношение, мягко говоря, привезли Евровидение в Украину, они не участвуют. Для меня это странно", - резюмировал Данилко.

Скандал вокруг участия Русланы в Евровидении-2023 - с чего все началось

Напомним, недавно продюсер Русланы Александр Ксенофонтов сообщил, что певицу не пригласили на шоу этого года. Он отметил, что артистку лишь сняли в массовке с украинской молодежью у "Золотых ворот" в Киеве, и это видео будет продемонстрировано на Евровидении.

Впоследствии сама Руслана резко отреагировала на "бойкот". Она отметила, что от нее мало что зависит. После этого скандал прокомментировало Общественное вещание. Там заявили, что певица была включена в программу конкурса. Впрочем, продюсер Русланы заявил, что Руслана не получала приглашения на гранд-финал.

Напомним, ранее Андрей Данилко объяснил, почему не стоит бояться проигрыша на Евровидении.

Вас также могут заинтересовать новости: