В "Суспильном" сообщили, что Руслану включили в программу конкурса.

Скандал вокруг участия украинской певицы Русланы Лыжичко в "Евровидении" получил новые подробности. Информацию о так называемом "бойкоте" прокомментировало Общественное вещание. Отмечается, что право на проведение песенного конкурса в 2023 году передали BBC, ведь в Украине решили не проводить "Евровидение" из соображений безопасности.

"BBC совместно с Европейским вещательным союзом организуют Евровидение-2023 за консультации с общественным вещанием. По инициативе Общественного вещания победительница Евровидения-2004 Руслана была включена в программу конкурса. Нам доподлинно известно, что певица и ее команда знают об этих планах, и более того - уже провели необходимую подготовку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подробная информация о привлечении артистов к конкурсу является конфиденциальной до того момента, пока ее не обнародует организатор. Впрочем, в "Суспильном" добавили, что ВВС, по их информации, намерены включить Руслану в финал "Евровидения-2023".

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В комментариях под постом о Руслане и конкурсе на странице "Суспильного" в Instagram появился продюсер певицы Александр Ксенофонтов. Он отметил, что Руслана не получала приглашения на гранд-финал.

"Относительно обращения Русланы - это является ее собственной инициативой, с которой я согласился, потому что не считаю себя в праве ограничивать любые ее инициативы. Во всем мы ищем возможности для компромисса и уважительного отношения друг к другу", - отметил Ксенофонтов.

Впоследствии продюсер Русланы также написал, что не может знать о планах организаторов "Евровидения". Однако он признал, что присутствие певицы на сцене финала не обсуждалось.

"Мы не подписывали с Суспильным никаких бумаг, NDA и т.п., поэтому теоретически я бы мог оповестить, в каком формате на сегодня предусмотрено участие Русланы на большой сцене. Но этические нормы и понимание формата шоу мне не позволяет обнародовать эту информацию. Пока точно могу сказать, что по состоянию на сегодняшний день ни присутствие Русланы на сцене, ни исполнение ею собственной песни, ни артистический перфоменс не обсуждались и не предлагались. Я не могу доподлинно утверждать, что их не будет, потому что не знаю всех планов организаторов", - добавил продюсер.

Скандал на Евровидении-2023 - с чего все началось

Напомним, вчера вокруг Евровидения-2023 вспыхнул скандал. Продюсер Русланы Александр Ксенофонтов сообщил, что певицу не пригласили на шоу.

Впоследствии Руслана резко отреагировала на "бойкот". Певица признала, что ее не позвали спеть в полуфиналах или в финале.

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