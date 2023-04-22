Руслану Лыжичко не пригласили в этом году выступить на конкурсе.

Певицу Руслану Лыжичко, которая стала первой победительницей песенного конкурса Евровидение от Украины, не пригласили на нынешнее шоу.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил продюсер певицы Александр Ксенофонтов.

"Нас не пригласили и не спланировали. Мы вообще нигде никак в событиях так называемого большого Евровидения-2023 не задействованы на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Видео дня

Продюсер отметил, что Руслану Лыжичко только сняли в массовке с украинской молодежью у "Золотых ворот" в Киеве, и это видео будет продемонстрировано на Евровидении.

"Это странно, что Kalush Orchestra, Jamala, Verka Serduchka - все исполняют песни, для всех делаются номера, то есть полноценные перфомансы на сцене большого Евровидения происходят, а Русланы нет. Она только в одном месте будет показана с массовкой", - заметил Ксенофонтов.

По его словам, реального приглашения на Евровидение не было и не рассматривалось, потому что "если бы это был, так называемый сюрприз, то с нами провели бы переговоры, как минимум, два-три месяца назад, потому что такие вещи готовятся заранее".

Ксенофонтов считает маловероятным, что такое приглашение будет: "В настоящее время никаких переговоров по участию в гранд-финале или полуфиналах Евровидения, то есть на большой сцене Евровидения, не было".

Ксенофонтов подчеркнул, что с творческой точки зрения трудно прокомментировать то, что к участию не будет привлечена "одна из ярких исполнительниц - Руслана, которая проложила путь на Евровидение для Украины".

"Это странно и непонятно", - добавил он.

По его словам, поэтому, скорее всего, мотив не творческий: "Но в таком случае я понятия не имею, какие могут быть там политические или околополитические факторы. Мы ни в каких партиях не являемся и в политической борьбе участия не берем. И сейчас вместе со всеми волонтерим", - подчеркнул Ксенофонтов.

Корреспондент УНИАН обратился сегодня в пресс-службу Суспильного с письменным запросом, в котором просит прокомментировать эту ситуацию.

Как известно, на днях на странице Евровидения в Facebook сообщалось, что Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Verka Serduchka, Тина Кароль, OTOY, Alyosha и другие украинские звезды выступят на сцене Евровидения-2023. Звезды поделились своими впечатлениями и эмоциями от того, что совсем скоро вернутся на сцену Евровидения.

В художественном агентстве "Территория" тоже выразили удивление тем, что Руслану Лыжичко не пригласили в Ливерпуль.

"Среди тех, кто будет представлять Украину, мы не увидели триумфаторку 2004 года, которая привезла первую победу в этом конкурсе, Руслану", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, песенный конкурс Евровидение-2023 состоится 9, 11 и 13 мая в Ливерпуле. Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на Евровидении-2022 в Турине. Но из-за войны песенный конкурс в Украине в 2023 году проводить не будут. Мероприятие состоится в Великобритании. Украина, как страна-победительница Евровидения-2022, автоматически попадает в финал будущего конкурса. Украину на конкурсе представит группа TVORCHI с треком Heart Of Steel.

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