Телеведущая резко похудела, и это спровоцировало несколько проблем.

Украинская телеведущая Руслана Писанка в программе ЖВЛ вспомнила, как на проекте "Зважені і щасливі" она вместе с мужем похудела на 80 килограмм.

По ее словам, больше она такое не согласится, так как резкое похудение спровоцировало ряд проблем со здоровьем. Также она добавила, что никогда не будет такой худой, как певица Светлана Лобода.

"Я думаю, что мне надо оставаться в той форме, в которой я нормально себя чувствую. Кому нужна Писанка худая? Ну, зачем?" - сказала звезда.

В поддержку Русланы выступил и ее супруг Игорь, который более подробно рассказал о последствиях участия в проекте о похудении.

"По себе: зубы "летели", волосы "летели", обвисшая кожа — это вообще выглядит нездорово", - сказал Игорь.

Кто такая Руслана Писанка

Руслана Писанка - украинская телеведущая и актриса. За работу в фильме "Москаль-чародей" была награждена Государственной премией Украины имени Александра Довженко.

В 2006 году участвовала в украинском телепроекте "Танцы со звёздами". В настоящий момент ведёт программу "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на 1+1 "Твой День".

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Автор: Диана Могилевич