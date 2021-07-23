Украинские звезды рассказали о своем отношении к фруктовым диетам.

Ведущие дневного инфотейнмент-шоу "Твой день" на 1+1 — Ирина Ванникова, Влад Яма, Руслана Писанка вместе с врачом-диетологом Анной Белокоз в прямом эфире беседовали о фруктовых диетах — выясняли, можно ли похудеть, употребляя только фрукты. Также ведущие поделились своим отношением к таким диетам.

Диетолог продемонстрировала, что на один килограмм дыни приходится аж 16 чайных ложек сахара (1 чайная ложка — это 5 грамм сахара — ред.). И это при том, что по рекомендациям ВОЗ человек должен употреблять максимум 5 чайных ложек сахара в день.

Так, Ирина Ванникова призналась, что в жизни уже много лет придерживается здоровых привычек. Она убеждает, что питание должно быть сбалансированным и без вредной пищи.

"Фрукты — не лучший способ похудеть, они полезны только до определенной меры. Я никогда не пробовала фруктовые диеты и среди знакомых у меня нет примера, кто пробовал. Если ты хочешь похудеть — надо уменьшать порции, не есть жареного, жирного, чипсов и не пить сладкие напитки. Основа здорового питания очень простая и доступная — нежирное мясо или рыба + овощи, утром каши", - сказала Ванникова.

По словам Влада Ямы, впервые он попробовал диету 14 лет назад, после участия в проекте "Танцы со звездами". Тогда ведущий случайно похудел из-за стресса. Поэтому тренер назначил ему спортивную диету, с высоким содержанием белков. В конце концов танцовщик набрал 8 килограммов и вернул свой нормальный вес.

А вот насчет фруктовых диет, то Яма слышал отзывы об арбузной, но не очень верит в ее эффективность.

"Большую часть своей осознанной жизни я ограничиваю себя в питании. Я понимаю, что можно есть, а что нельзя. Пытаюсь нарушать эти правила как можно реже, однако, делать это регулярно. Арбуз — один из моих любимых десертов, вместе с черешней. После встречи с диетологом, в эфире "Твой день", мои сомнения в арбузной диете только усилились. Невозможно похудеть, употребляя такое количество сахара за раз. Это все — стереотипы. Арбуз надо есть для удовольствия, а не для похудения — это точно", — отметил яма.

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В свою очередь Руслана Писанка заявила, что всегда будет поддерживать всех женщин независимо от того, какого размера у них тело.

"Должны светиться глаза. Это самая главная и самая крутая диета – быть счастливой! Я диеты не люблю вообще. Хоть и понимаю, что некоторые из них работают, и возможно, нужны для здоровья по назначению врача. Я не очень люблю фрукты на каждый день, и поэтому мне проще избежать в рационе переизбытка такого сахара. Но мне нравятся арбуз, дыня, сливы, груши и черника. И самое главное, что я узнала у нашей гостьи диетолога Анны Белокоз, — фруктов и ягод желательно съедать только 400 грамм в сутки – рекомендация для здоровья и хорошего самочувствия" - рассказала Писанка.

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Автор: Александр Топчий