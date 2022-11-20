Артистка дала концерт в Афинах. На сцену она вышла с украинским флагом.

Победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко побывала в Афинах, где дала концерт. На сцене она появилась с украинским флагом и перепела ставшую легендарной во время войны песню "Ой у лузі червона калина...". Ее звезда исполнила на греческом языке. Видеоролик был опубликован на ее странице в Instagram.

Выступление прошло во время благотворительного концерта. Поклонники были удивлены такому выступлению Русланы. Зрители поддержали ее громкими аплодисментами.

Реакция соцсетей

"Слава Украине"

"Это было до слез…"

"Мы были на концерте! Это восхитительно!"

"Вам браво! Невероятно!"

"Спасибо за ваше выступление!"

Отметим, Руслана, как и многие украинские артисты, сейчас поддерживает свою страну на культурном фронте. Она ездит по миру и дает благотворительные концерты, рассказывает правду о зверствах российских оккупантов в Украине, собирает деньги для помощи военным и пострадавшим от боевых действий мирным жителям.

Видео дня

Например, недавно она побывала в США. Там певица призвала всех находящихся в США украинцев обращать внимание американских властей на войну. Также Руслана посетила митинг в поддержку Украины около Белого дома.

Напомним, Руслана показала, как выглядит разбитая россиянами Бородянка.

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