Победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко побывала в Афинах, где дала концерт. На сцене она появилась с украинским флагом и перепела ставшую легендарной во время войны песню "Ой у лузі червона калина...". Ее звезда исполнила на греческом языке. Видеоролик был опубликован на ее странице в Instagram.
Выступление прошло во время благотворительного концерта. Поклонники были удивлены такому выступлению Русланы. Зрители поддержали ее громкими аплодисментами.
Реакция соцсетей
- "Слава Украине"
- "Это было до слез…"
- "Мы были на концерте! Это восхитительно!"
- "Вам браво! Невероятно!"
- "Спасибо за ваше выступление!"
Отметим, Руслана, как и многие украинские артисты, сейчас поддерживает свою страну на культурном фронте. Она ездит по миру и дает благотворительные концерты, рассказывает правду о зверствах российских оккупантов в Украине, собирает деньги для помощи военным и пострадавшим от боевых действий мирным жителям.
Например, недавно она побывала в США. Там певица призвала всех находящихся в США украинцев обращать внимание американских властей на войну. Также Руслана посетила митинг в поддержку Украины около Белого дома.
Напомним, Руслана показала, как выглядит разбитая россиянами Бородянка.