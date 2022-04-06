Артистка заявила, что в Бородянку под Киевом приехал российский рок-музыкант Андрей Макаревич.

Украинская певица Руслана присоединилась к одному из киевских подразделений территориальной обороны. Вместе с бойцами она отправилась в Бородянку, чтобы отвезти гуманитарную помощь местным жителям.

Об этом она рассказала в видеообращении на своей странице в Facebook.

В ходе визита в город Руслана записала видео, где показала, как сейчас выглядят центральные улицы города. На шокирующих кадрах видно, что оккупанты почти полностью разбили жилые дома, детские площадки, садики, школы, парки. Кроме того, на кадрах показана разбитая военная техника, обстрелянные автомобили, завалы.

Кроме того, на видео один из сопровождающих Руслану военнослужащих говорит, что в город приехал также российский рок-музыкант Андрей Макаревич.

Напомним, украинцы в новой песни признались в любви Зеленскому.

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