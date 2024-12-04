Блогерша рассказала, что сын несколько дней провел с отцом, после чего не захотел ехать с мамой на отдых.

Украинская блогерша и журналистка Алина Шаманская намекнула, что ее экс-супруг-юморист Руслан Ханумак, который уехал за границу, вернулся в Украину. Женщина заявила, что из-за его возвращения у нее возникли серьезные проблемы в общении с сыном.

В своем Instagram блогерша рассказала, что последние четыре дня 7-летний сын Артур находился с отцом, чем подтвердила его приезд из США. Во вторник, 3 декабря, Шаманская запланировала путешествие с сыном в Карпаты. Однако сын отказался ехать с мамой.

Когда он приехал с отцом на вокзал, то Алина говорит, что не узнала своего сына: он вел себя странно и говорил заученными фразами. Журналистка убеждена, что сам Руслан настроил мальчика против нее.

Видео дня

"Сына привезли, но своего сына я не увидела. Стеклянные глаза, пустота взгляда, безэмоциональность, заученные фразы и даже другой голос, другая координация тела. Мне очень сложно и страшно представить, что и как можно было сделать с моим самым нежным и веселым ребенком, чтобы он мне сказал: "Я не хочу с тобой ехать. Я не поеду". Мое сердце на куски", - написала звезда сети.

В конце концов, Шаманская отправилась в путешествие сама, а сын остался с отцом. Блогерша очень переживает о том, как бывший влияет на мальчика, ведь, по ее словам, Артур всего за четыре дня очень изменился.

"Мне все равно на мое состояние и на мое сердце, и на то, что уже конечности от стресса немеют. Я до боли волнуюсь за состояние моего сына ... Он не был дома всего четыре дня. Я рассказала лишь верхушку большого айсберга, но пока я воздержусь от дополнительных комментариев", - добавила Алина.

Отметим, экс-супруги поженились в 2017 году. Они состояли в браке шесть лет, но в январе прошлого года объявили о разводе.

Напомним, ранее Шаманская снова пожаловалась на экс-супруга Ханумака. Блогерша рассказала, что у нее случилась паническая атака, а бывший "превращает ее жизнь в ад".

Вас также могут заинтересовать новости: