Блогерша намекнула, что беглец вернулся в Украину.

Украинская журналистка и блогерша Алина Шаманская сделала заявление относительно своего экс-супруга - юмориста и беглого актера Руслана Ханумака. Ведущая намекнула, что артист, который уехал в США во время войны, вернулся в Украину и сейчас живет с их сыном.

Алина вышла на связь в своем Instagram, и в течение ночи опубликовала несколько "сториз". В них она заявила, что сейчас в ее жизни сложный период.

Она обратилась к подписчицам и призвала их тщательнее выбирать себе будущих мужчин. Потому что, по ее словам, неправильный выбор может испортить женщине жизнь. Блогерша намекнула, что она ошиблась со своим выбором и Ханумак "много раз превращал ее жизнь в ад".

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"Как только я начала жить счастливую, спокойную, здоровую жизнь со своим сыном (это стало возможным только на разных континентах), он возвращается и устраивает новый ад. Это поломает всю вашу жизнь и жизнь ребенка. Потому что самое страшное, что существует в этой жизни, - это манипуляции невинным ребенком. Когда ломают его менталку... А так будет 100%, если имеете дело с психопатом", - сообщила журналистка, которая также могла иметь в виду, что Руслан вышел на связь из США.

Позже ведущая написала, что не может заснуть, потому что у нее случилась паническая атака. Всю ночь Алина просидела в ванной и не могла успокоиться. Она добавила, что ей сложно справиться с теми трудностями, с которыми она столкнулась на фоне развода с Ханумаком и попросила помощи у поклонников. В частности, чтобы подписчики поддержали ее.

"Это состояние мне хорошо известно, такое уже было этим летом в США, после чего я сделала все, чтобы это изменить, и вернулась с сыном в Украину! Все повторяется снова, единственное отличие - на этот раз я молчать не буду. Мама, пришли мне сил с неба... Я не знаю, как это переживать снова... То, что казалось позади, кажется, что на новый круг я не имею сил", - написала знаменитость.

К слову, Шаманская и Ханумак состояли в браке с 2017 года, но в январе прошлого года объявили о разводе. Инициатором стала Алина. У супругов есть общий сын Артур.

Напомним, ранее Алина Шаманская и Вадим Олейник назвали причину разрыва своих отношений. Блогер и певец закрутили роман 13 лет назад.

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