Анатолий Белый рассказал о ненависти со стороны россиян.

Российский актер Анатолий Белый родился в Виннице, но строить карьеру решил в России. Несмотря на то, что в стране-агрессора он стал очень популярным, он все же осудил преступный режим Кремля после вторжения в Украину.

После того, как российская армия обстреляла Винницу, он уехал в Израиль. Он неоднократно говорил, что в Израиле чувствует себя комфортно и свободно. Белый посещает разные мероприятия и встречается с коллегами, которые также осудили войну в нашей стране.

Однако, как признался актер в комментарии "Стархит", его сильно хейтят из-за поддержки Украины.

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"Чувствую, что это мое время, когда есть опыт, силы и надо найти возможность сделать большое дело. Все время одна и та же мысль возвращается ко мне - теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России - с другой. Горько. Больно. Страшно. Иду вперед. Не смотрю назад. Чего и вам желаю", - сказал Анатолий.

Чем известен Анатолий Белый

Белый обрел популярность благодаря ролям в таких фильмах как "Бригада", "Братья Карамазовы", "Фурцева", "О чем еще говорят мужчины" и прочих. В России он был одним из самых востребованных актеров.

Ранее Анатолий Белый рассказал о жизни в РФ и когда принял решение уезжать из страны-агрессора.

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