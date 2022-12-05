Анатолий Белый осудил войну в Украине.

Российский актер родом из Украины Анатолий Белый еще 24 февраля осудил полномасштабное российское вторжение в Украину и заявил, что уже тогда понимал, что будет уезжать из страны-агрессора.

На YouTube-канале "А поговорить?" он сказал, что с семьей переехал в Израиль и возвращаться обратно в Москву не планирует.

"Я точно понимал, что буду выезжать из страны (России, - УНИАН) после 24 числа. Настолько эта катастрофа (война в Украине, - УНИАН) меня пробила насквозь, что все, я хотел брать билеты в Испанию, Белград, Ригу. Но семья, жена отрезвили: "Ты - глава семьи, ты не один. Трезво оцени возможности: куда, что там, где жить, сколько ты сможешь протащить". Взвесив, я понял, что это должен быть Израиль. И мы заняли очередь к консулу", – сказал артист.

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Он добавил, что как-то встретился с актрисой Лией Ахеджаковой, которая также осудила войну в Украине. Они пожаловались друг другу, что их до сих пор не внесли в список "иноагентов" РФ, хотя сами они этого хотели бы.

"Я встречаю среди своих коллег людей, которые верят, что они вернутся, верят, что эта тьма пройдет когда-нибудь. А я из тех людей, которые думают, что эта мгла надолго. То есть моей жизни не хватит на то, чтобы там, в России, что-то обернулось к лучшему", - добавил Белый.

Кто такой Анатолий Белый

Анатолий Белый родился в Винницкой области, однако карьеру строить он решил в России. В 2006 году он стал Заслуженным артистом РФ.

При этом актер выступил против военного вторжения России в Украину, в июле 2022 года уволился из МХТ и уехал из России в Израиль.

Стоит отметить, что Белый обрел популярность благодаря ролям в таких фильмах как "Бригада", "Братья Карамазовы", "Фурцева", "О чем еще говорят мужчины" и прочих.

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