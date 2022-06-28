Помимо этой путинистки, ее мужа и детей, в новый санкционный список вошли еще 46 человек.

США наложили санкции на российскую пропагандистку Тину Канделаки. Еще в новый санкционный список вошли 46 лиц, поддержавших полномасштабное вторжение РФ в Украину. Среди них и муж Канделаки, предприниматель Василий Бровко, а также двое детей от первого брака - Мелания Кондрахина и сын Леонтий Кондрахин.

Канделаки уже отреагировала на данную новость.

"Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел. Мир изменился и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать. Родина она только здесь. Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи!", - написала кремлевская пропагандистка.

Отметим, ранее путинистка Канделаки назвала Евровидение "фейковым" после победы Украины.

Также УНИАН писал, после визита Анджелины Джоли во Львов Канделаки заявила, что ее "тошнит" от голливудской актрисы, после чего рэпер Потап резко ответил телеведущей.

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