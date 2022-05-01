Потап ответил пророссийской Тине Канделаки, которая раскритиковала Анджелину Джоли после ее визита во Львов.

30 апреля в одном из кафе Львова заметили голливудскую актрису и посла ООН по делам беженцев Анджелину Джоли. Сообщается, что цель ее визита - помощь Украине.

И если украинцы обрадовались этой новости, то россияне - нет. Пророссийская ведущая Тина Канделаки негативно высказалась в адрес Джоли. По ее словам, это был первый раз, когда ее "затошнило при виде Джоли".

"Я искренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все кто за Россию антигуманисты и просто чудовища?", - написала Канделаки.

Такие ее слова не на шутку разозлили украинского продюсера и рэпера Потапа. Он сразу же ответил на ее вбросы.

"А сколько раз побывала сама Тина Канделаки там? Вот я например был в Луганской и Донецкой области два раза, конечно, на стороне Украины, света и любви, поддерживая ВСУ концертами, как и мои коллеги Кароль, Таяна, Мирзоян и т.д. А мы кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним. Не удивляйтесь, в отличие от России, где артисты - челядь и тля, во всем цивилизованном мире артисты, звезды, селебрити - это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели", - написал Потап.

Также он порекомендовал Канделаки ждать на Netflix фильм про борьбу Украины с Робертом де Ниро в роли полковника ВСУ, а саму Канделаки сыграет Пенелопа Крус.

"Но не радуйся. Там, где ты будешь, фильм этот ты не подкачаешь", - подытожил Потап.

Напомним, во время визита во Львов Джоли пришлось бежать в бомбоубежище из-за угрозы ракетного удара.

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