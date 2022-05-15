Пока весь цивилизованный мир радуется за Kalush Orchestrа, в России всячески пытаются обесценить значимость этого события.

Российская пропагандистка Тина Канделаки высказала свое мнение на счет Евровидения-2022, которое прошло без России из-за их агрессии и развязанной на территории Украины войны. Телеведущая назвала конкурс "фейковым".

В своем Telegram-канале Канделаки язвительно упомянула Kalush Orchestra и президента Украины Владимира Зеленского.

"Евровидение" доказало, что культура фейка может быть безграничной. Фейковое "Евровидение" – что следующее? Так можно заранее предоставить Украине все призы, начиная от "Оскара" Зеленскому и заканчивая победами на Олимпийских играх", - написала путинистка.

Отметим, что Канделаки осталась недовольной и визитом голливудской звезды Анджелины Джоли во Львов. Пророссийская ведущая сказала, что это был первый раз, когда ее "затошнило при виде Джоли".

Напомним, голоса шести стран на Евровидении-2022 аннулировали. Окажет ли это влияние на победителя?

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