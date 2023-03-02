Анна Калашникова утверждает, что все не так плохо, как пишут в прессе.

Российская блогерша Анна Калашникова прокомментировала состояние певицы Аллы Пугачевой. Недавно появилась информация о том, что ей совсем плохо - якобы у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых она плохо передвигается. Дополнило слухи о недуге фото, сделанное на концерте Лаймы Вайкуле, где у Примадонны на руке заметили опухоль.

Калашникова призывает не ставить диагнозы по фото и отдать дань пожилым звездам, которые стараются круто держаться на публике.

"Мне кажется, что все в таком возрасте уже не те. Такова реальность жизни и физиология. Не вижу смысла об этом так громко кричать. Нас всех это ждет. Алла Борисовна от этого моложе не станет. Для своих лет, мне кажется, она выглядит прекрасно. Держит фигуру, стильно одевается. Многим можно только поучиться на ее примере. Давайте не будем травмировать женскую психику и обижать артистов в возрасте. Они стараются держаться как могут", - сказала Анна.

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Где сейчас Алла Пугачева и что с ней

После начала полномасштабной войны Примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми выехала за границу. Из открытых источников известно, что сейчас она проживает в Израиле. В сентябре 2022 Алла с дочерью и сыном вернулась в Подмосковье - пропагандисты тогда начали поговаривать о том, что звездная пара рассталась, а Алла якобы "одумалась" и решила вернуться на родину.

Однако уже через месяц она выехала из страны. Тогда росСМИ заявили, что певица выставила на продажу шикарный дворец своего мужа, а также забрала со школы документы детей.

Сейчас Алла Борисовна находится в Израиле. Недавно вместе с мужем она посетила концерт поддержавшей Украину певицы Лаймы Вайкуле. На мероприятии Примадонна выглядела стильно - в сети еще долго обсуждали ее туфли на высоком каблуке.

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