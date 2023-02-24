Примадонна в последнее время редко показывается публике.

Алла Пугачева впервые за долгое время появилась на светском мероприятии вместе со своим мужем Максимом Галкиным - супруги посетили концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве.

В сети опубликовали снимки, на которых видно, что Алла Борисовна существенно похудела. На фоне этого у нее теперь ярко видны шрамы от пластических операций.

Например, под левым глазом можно разглядеть ровный шрам, очевидно, оставленный после подтяжки лица.

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Отметим, что никто точно не знает реального количества пластических операций Примадонны. Однако если оценить ее внешний вид на восьмом десятке, можно смело утверждать, что для таких тоненьких ножек и осиной талии нужно было неоднократно обращаться к специалистам из области хирургии.

Позировала на концерте жена Галкина в комбинезоне оливкового цвета и светлом плаще-тренче. Волосы у нее были прямые и распущенные.

Галкин появился на мероприятии в джинсах, черной рубашке и кожаной куртке.

Напомним, в последний год звездное семейство Галкина-Пугачевой живет в Израиле. Артисты поддержали Украину и открыто выступили против полномасштабного вторжения. За это Максим Галкин в РФ был признан "иноагентом".

Также УНИАН писал, что Галкин умилил видео с повзрослевшими детьми.

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