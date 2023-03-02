Сообщается о том, что у Примадонны проблемы с рукой.

Недавно в сети появилось фото с концерта латышской певицы Лаймы Вайкуле, на котором присутствовала ее подруга Алла Пугачева. Тогда российские СМИ больше заинтересовались тем, что певицы поддерживают связь и часто видятся. Тем более они обе осудили войну в Украине.

Однако сейчас они подтвердили слова приближенных к звездам людей о том, что у Примадонны проблемы со здоровьем. Как сообщается в Telegram-канале "НеМалахов", у Аллы Борисовны на руке опухоль.

"Кстати, посмотрите, что за опухоль у Аллы Борисовны на руке... Страшно", - сообщают росСМИ.

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"Болезнь" Пугачевой

Ранее российский певец Бедрос Киркоров заявил, что Примадонна уехала в Израиль не просто так. По его словам, причина ее переезда кроется не в осуждении кремлевского режима, а в том, что она больна. И якобы в Израиле она проходит лечение. Однако, чем именно больна Пугачева - он не сказал.

Кроме того, музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно говорил, что Алла Борисовна уже не та.

"Она все время лечится. Еле ходит. Вы бы прошли рядом - не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно, семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище", - заявил Соседов.

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