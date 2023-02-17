По словам Соседова, у Примадонны проблемы со здоровьем.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в очередной раз негативно высказался об Алле Пугачевой. Когда-то он восхвалял ее, а сейчас гнобит из-за того, что она поддержала Украину.

Так, в интервью российскому изданию он заявил, что Примадонна уже совсем не та, какой была раньше.

"Она все время лечится. Еле ходит. Вы бы прошли рядом - не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно, семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище", - заявил Соседов.

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Он добавил, что Примадонна уже не поет лет 20, а все потому, что у нее проблемы со связками.

"Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают - и пила, и курила", - сказал Соседов.

Почему Соседов травит Пугачеву

Еще в начале полномасштабного российского вторжения Алла Пугачева вместе с мужем Макисмом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Галкин публично осуждает войну в Украине и финансово помогает украинским беженцам, а супруга его поддерживает.

За это ей и прилетает от Соседова. Он все никак не угомониться и не поймет, что именно РФ напала на Украину, и их поражение неизбежно.

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