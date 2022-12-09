Певицу "убрали" из всех новогодних концертов в России.

Российская певица Кристина Орбакайте была одной из звезд, которую всегда хотели видеть на новогодних концертах в России. Особенно россиян впечатляло ее исполнение песни "Опять метель" в дуэте с мамой - Аллой Пугачевой.

Однако все изменилось после того, как Примадонна покинула Россию и осудила войну в Украине. В связи с этим она лишилась поддержки в стране-агрессоре, как и вся ее семья. Не меньше пострадала и ее старшая дочь Кристина Орбакайте.

Певицу "убрали" из всех новогодних концертов, в том числе ее не позвали на "Песню года". Блогер Рустам Солнцев в комментарии росСМИ заявил, что организаторы концерта приняли такое решение якобы в связи с отсутствием у Орбакайте хитов.

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"Сейчас там могут быть любые хиты, в том числе и тридцатилетней давности, лишь бы этого хотели. Но этот эстрадный коллектив без Аллы Борисовны Пугачевой – они барахтаются по-прежнему, многие пытаются что-то делать", - заявил Солнцев.

По его словам, под "баном" оказалась не только Орбакайте, но и другие звезды, осудившие войну в Украине и преступный режим Кремля.

Позиция Кристины Орбакайте относительно войны в Украине

С 24 февраля певица ни разу не высказалась о полномасштабном российском вторжении. В росСМИ распространялась информация, что знаменитость вместе со своим сыном Никитой Пресняковым покинули РФ и переехали в Америку.

В то же время экс-зять Аллы Пугачевой открыто поддержал убийства украинцев. Владимир Пресняков спонсирует российскую армию.

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