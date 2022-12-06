Примадонна показала, как переживает травлю своей семьи.

Российская певица Алла Пугачева стала грушей для битья среди разъяренных россиян. С 24 февраля, как она осудила войну в Украине и уехала в Израиль, ее активно начали травить.

Неоднократно ей оставляли послания на здании телецентра Останкино, где обращались к ней в нецензурной форме. Также не упускали возможности "уколоть" Примадонну и российские пропагандисты.

Пугачева долго не реагировала на такое поведение сограждан, однако сейчас все же решилась рассказать, как переживает массовую травлю. На своей странице в Instagram она обнародовала яркий снимок - вид из своего балкона.

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"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землёй обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тв*рей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все", - подписала фото Примадонна.

Травля Пугачевой в РФ

Когда Пугачева уехала из РФ, бегущая строка на здании Останкинского телецентра транслировала фразу: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за*бала". Так звезде решили отомстить за то, что ее муж открыто поддержал Украину, а она промолчала, очевидно, согласившись с его позицией.

После этого также было обращение: "Алла, где мужа про*бала?" Оно было связано с тем, что к началу сентября певица вернулась в РФ без Галкина. Затем она вновь уехала в Израиль, где получила паспорт гражданина страны.

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