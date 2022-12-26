Певица Лайма Вайкуле записала поздравление с Рождеством, в котором обратилась к своей публике. Она пожелала светлых и солнечных дней, а также сказала, что очень любит своих фанатов.
Вот что сказала звезда:
"Дорогие друзья, коллеги! Все, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня, я поздравляю с Рождеством! Пусть Рождество будет такое же белое, как эта елка. И после Рождества тоже пусть ваши дни будут белыми, чистыми, светлыми, солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы".
Многие поблагодарили Вайкуле за ее творчество, за ее обращение и положительную энергию, но нашлись и те, кто начал хейтить звезду. Больше всего негативных комментариев написали россияне, которых Лайма якобы "предала", осудив войну.
Реакция соцсетей
- "А вообще, почему на русском? Совсем страх потеряла"
- "Предательница"
- "Кормилица всея Руси нарисовалась"
- "Лайма, спасибо вам за вашу поддержку! Мы вас очень любим!"
- "Потрясающая женщина"
Что Лайма Вайкуле говорит о войне в Украине
Она осудила жестокую войну, развязанную Кремлем на территории Украины. В своем недавнем интервью певица из Латвии прокомментировала поведение своих российских коллег, поддержавших войну:
"Мне кажется, что люди сошли с ума. Другого оправдания я не вижу. Они что, не понимают, что на Украину напали? Все, точка. Оправдывать, искать почему, потому что НАТО, потому что ф*шисты… Не надо. Они напали. Они говорят: "Наши солдаты гибнут". Спросите себя, почему? Почему они гибнут? Что они делают в Украине? Они не будут гибнуть, идите! Идите, никто вас не ждет! Никто вас не хочет! Идите, "спасатели". Они пошли спасать россиян, и потому разбомбили Харьков?".
Напомним, Вайкуле впервые после слухов о раке сняла головной убор.