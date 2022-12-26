Поддержавшая Украину артистка записала видео.

Певица Лайма Вайкуле записала поздравление с Рождеством, в котором обратилась к своей публике. Она пожелала светлых и солнечных дней, а также сказала, что очень любит своих фанатов.

Вот что сказала звезда:

"Дорогие друзья, коллеги! Все, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня, я поздравляю с Рождеством! Пусть Рождество будет такое же белое, как эта елка. И после Рождества тоже пусть ваши дни будут белыми, чистыми, светлыми, солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы".

Многие поблагодарили Вайкуле за ее творчество, за ее обращение и положительную энергию, но нашлись и те, кто начал хейтить звезду. Больше всего негативных комментариев написали россияне, которых Лайма якобы "предала", осудив войну.

Реакция соцсетей

"А вообще, почему на русском? Совсем страх потеряла"

"Предательница"

"Кормилица всея Руси нарисовалась"

"Лайма, спасибо вам за вашу поддержку! Мы вас очень любим!"

"Потрясающая женщина"

Что Лайма Вайкуле говорит о войне в Украине

Она осудила жестокую войну, развязанную Кремлем на территории Украины. В своем недавнем интервью певица из Латвии прокомментировала поведение своих российских коллег, поддержавших войну:

"Мне кажется, что люди сошли с ума. Другого оправдания я не вижу. Они что, не понимают, что на Украину напали? Все, точка. Оправдывать, искать почему, потому что НАТО, потому что ф*шисты… Не надо. Они напали. Они говорят: "Наши солдаты гибнут". Спросите себя, почему? Почему они гибнут? Что они делают в Украине? Они не будут гибнуть, идите! Идите, никто вас не ждет! Никто вас не хочет! Идите, "спасатели". Они пошли спасать россиян, и потому разбомбили Харьков?".

Напомним, Вайкуле впервые после слухов о раке сняла головной убор.

Вас также могут заинтересовать новости: