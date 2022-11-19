Лайма Вайкуле / фото УНІАН

Известная певица Лайма Вайкуле показала фото без головного убора. Это первый случай за долгое время, когда она появилась в таком виде публично. Ранее фанаты говорили о том, что у звезды может быть онкология, поэтому она все время ходила в платке и реже появлялась на мероприятиях. 

Сейчас на своей страничке в Instagram Вайкуле опубликовала фото, на котором позировала с новой прической. На фото знаменитость сидит на террасе ресторана или кафе с коктейлем. В описании к снимкам звезда поздравила всех с днем Латвии. 

В комментариях поклонники оставили ей довольно много комплиментов. 

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Реакция соцсетей

  • "Лайма, какая же вы красивая!"
  • "Спасибо, вы супер!"
  • "С праздником, дорогая Лайма! Очень рады видеть вас!"
Лайма Вайкуле показала новое фото / фото instagram.com/laima_vaikule_official/
Лайма Вайкуле показала новое фото / фото instagram.com/laima_vaikule_official/

Напомним, недавно Лайма Вайкуле впервые рассказала о серьезной болезни. Она попросила поклонников молиться за нее.

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