Известная певица Лайма Вайкуле показала фото без головного убора. Это первый случай за долгое время, когда она появилась в таком виде публично. Ранее фанаты говорили о том, что у звезды может быть онкология, поэтому она все время ходила в платке и реже появлялась на мероприятиях.
Сейчас на своей страничке в Instagram Вайкуле опубликовала фото, на котором позировала с новой прической. На фото знаменитость сидит на террасе ресторана или кафе с коктейлем. В описании к снимкам звезда поздравила всех с днем Латвии.
В комментариях поклонники оставили ей довольно много комплиментов.
Реакция соцсетей
- "Лайма, какая же вы красивая!"
- "Спасибо, вы супер!"
- "С праздником, дорогая Лайма! Очень рады видеть вас!"
Напомним, недавно Лайма Вайкуле впервые рассказала о серьезной болезни. Она попросила поклонников молиться за нее.