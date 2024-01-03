Женщина до сих пор не может поверить, что осталась живой.

Харьковская блогерша Галина Науменко недавно поделилась шокирующими фото своей разбитой квартиры. А все из-за массированной атаки россиян дронами и ракетами, которую они осуществили 2 января по городам Украины.

К сожалению, квартира Галины полностью разрушена. На фото видно, что все комнаты разбиты, окна выбиты, а потолок упал.

Науменко рассказала, что когда летали ракеты над Харьковом она не была дома. Однако до сих пор не может поверить, что осталась живой и невредимой.

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"Год начался с подарка: мы сохранили жизнь детей. Чудом, мы выехали накануне этого кошмара, который сейчас продолжается. Наши дети могли оказаться под обломками стекла и мусора этим утром. Я благодарна всем за помощь и за слова поддержки", - написала Галина в сети.

Она радуется лишь одному, что ее домашний любимец, хомяк Снежок, остался жив, находясь в квартире во время разрушения.

К слову, Галина Науменко - известная блогерша и предпринимательница из Харькова, мать троих детей. В сети она имеет более 83 тысяч подписчиков.

Напомним, российские оккупанты также повредили дома экс-судьи шоу "МастерШеф" - Татьяны Литвиновой и хореографа Илоны Гвоздевой, которые, к счастью, не пострадали.

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