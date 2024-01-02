Женщина проклинает страну-агрессорку.

Звезда и экс-судья известного телепроекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова шокировала сеть. Дело в том, что после сегодняшней жестокой ночной массированной атаки на столицу дронами и ракетами, имущество женщины пострадало.

"Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто отдает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", - эмоционально написала Литвинова.

Татьяна отметила, что такие разрушения произошли вследствие ударной волны.

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На фото видно, как повредились конструкции окон, упали и разбились горшки с вазонами. Сами окна чудом остались целыми.

Татьяна, к счастью, не пострадала. Подписчики также спросили о ее питомце-котике Цилике. Она ответила, что он тоже был очень напуган, но сейчас с ним все в порядке.

Напомним, от атаки россиян, которая была ранее, пострадало и жилье украинской актрисы Ольги Атанасовой. Тогда обломок вражеского дрона попал в дом, где находится ее квартира. К счастью, она вместе с дочерью Адель не пострадала.

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