В результате ракетной атаки пострадал ее дом.

Хореограф и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала, как пережила ночную массированную атаку и показала свое жилье, которое пострадало от российской агрессии.

На своей странице в Instagram Гвоздева показала свой загородный дом, в котором повылетали окна. Она успела сфотографировать окна еще в тот момент, когда в нем были дыры, потому что не все стекло еще посыпалось. Во дворе дома заметны упавшие провода.

"Ночь была ужасная для всей страны. Нашу семью беда не обошла тоже, но все живы, и за это спасибо", – написала Гвоздева.

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Также она рассказала, что провела ночь с сыном в укрытии. Все это время она ждала, чтобы наступило утро.

"Спасибо нашим ребятам из ВСУ и ПВО", - добавила Гвоздева.

Напомним, ранее в дом известной украинской актрисы попал обломок дрона. Ольга Атанасова рассказала, как это произошло. К счастью, ни она, ни ее дочь не пострадали.

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