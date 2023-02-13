Она регулярно признается России в любви.

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро прославилась благодаря роли в "Диком ангеле", но потеряла рассудок, узнав о творческом рынке в России. Она приехала в страну-агрессора и выступала в разных городах, а ее тур назывался "Наша Наташа".

Как говорится в эфире телеканала FreeДОМ, толпы фанатов не давали ей покоя, а она наряжалась то в кокошник, то в военную атрибутику и даже своего маленького сына наряжала. По ее словам, ребенок мечтал побывать в России, поэтому она дала ему обещание взять его с собой.

"Я чувствую себя русской. Мне нравится климат, еда, люди. Меня здесь любят. Это страна, которая много страдала, но сумела вырваться вперед. Я люблю русскую историю во всех сферах", - говорила Орейро.

После этого ее стали приглашать везде. Она даже написала гимн чемпионата мира по футболу в России. А еще она написала песню о жизни в РФ, снялась в российском телесериале и выступила на "Голубом огоньке".

Конечно, за такую любовь к агрессору для нее открылись двери и в соседнюю Беларусь. Видимо, деньги настолько ударили ее в голову, что она решила получить российское гражданство.

С 2014 года она начала петь российские пропагандистские песни. Таким образом она поддержала преступный режим Кремля. Хотя с начала полномасштабного вторжения в своих соцсетях она выложила две картинки с надписями "Нет войне!" и "За мир". Однако до сих пор она публично не осудила большую войну в Украине.

Напомним, Лариса Долина пошла против Украины и поставила крест на отношениях с земляками.

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