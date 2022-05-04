Галкин лишился всего, что у него было в России.

Российская журналистка Алена Жигалкина со ссылкой на свои источники сообщила, что Максим Галкин и Алла Пугачева продают свой особняк, который находится в деревне Грязь.

По словам Жигалкиной, стоимость особняка стартует от десяти миллионов долларов, так как там 6 этажей, есть бассейн, кинотеатр, летний театр и шикарный сад.

Сама звездная чета пока никак не комментирует продажу своего дома. Известно лишь то, что сейчас Пугачева и Галкин вместе со своими детьми находятся в Израиле.

Шоумен Галкин всячески осуждает войну в Украине и критикует российские власти. Из-за этого его "запретили" в России. Впрочем, он не расстроился и анонсировал концерты в Израиле, а часть вырученных денег перечислит на помощь украинским беженцам.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась подробностями разговора с Галкиным. В частном разговоре Галкин признался, что в России его лишили всего, что у него было. В том числе и особняка в поселке Грязь. Также его уволили с российского телеканала, на котором он работал пять лет.

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