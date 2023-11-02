Она призвала остановить войну.

Голливудская актриса Анджелина Джоли встала на сторону сектора Газа в войне с Израилем. На своей странице в Instagram она написала, что сектор Газа много лет быть тюрьмой под открытым небом, а сейчас он превратился в место массового захоронения людей.

"Это умышленная бомбардировка населения, попавшего в ловушку, которому некуда убежать. Сектор Газы был тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых – невинные дети. Убивают целые семьи", – написала Джоли.

Она добавила, что пока мировые лидеры не прилагают никаких усилий к прекращению огня, миллионы палестинских гражданских жителей подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации.

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"Они лишены пищи, лекарств и гуманитарной помощи вопреки международному праву", – отметила Джоли.

Кроме того, она считает, что мировые лидеры становятся соучастниками преступления, так как не требуют прекратить огонь в гуманитарном порядке.

Напомним, ранее Анджелину Джоли захейтили за позицию по войне в Израиле. Она считает боевиков ХАМАС террористами, однако не может и оправдывать гибель людей в секторе Газа.

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