Они планируют сделать из имения санаторий для оккупантов.

Российская оккупационная власть переходит все границы и творит произвол в аннексированном Крыму. На этот раз россияне решили отобрать виллу у известного продюсера и композитора Константина Меладзе, который ранее публично обратился к своей дочери.

По данным пропагандистских СМИ, активисты из движения "Ветераны России" предложили незаконно присвоить дом знаменитости в Гурзуфе. Они собираются сделать из виллы санаторий для раненых на войне захватчиков.

"В свете последних событий, когда жители Курской области особенно нуждаются в помощи, движение считает, что крымская вилла Константина Меладзе могла бы послужить благой цели. Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку", - заявил глава движения Ильдар Резяпов.

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К слову, композитор уже не первый, кто может стать жертвой произвола россиян. Ранее враг незаконно конфисковал дом родителей певицы Джамалы в Крыму.

До этого оккупанты предлагали брату Константина - певцу Валерию Меладзе - продать имение в Испании и отдать средства на российскую армию. Более того, они призывали его выступить на оккупированных территориях с "гуманитарной миссией".

Как известно, продюсер молчит о полномасштабной войне в Украине. В своих соцсетях он публиковал только черный квадрат в знак протеста. Сейчас он вообще исчез из инфопространства.

Сейчас Меладзе продолжает сотрудничать с российским артистами и выпускает новые песни, которые ориентированы на россиян.

Напомним, ранее экс-участница "ВИА Гры" рассказала об обиде на Меладзе.

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