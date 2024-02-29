Продюсер опубликовал новый пост в соцсетях.

Продюсер Константин Меладзе редко выходит на связь с поклонниками в своих социальных сетях, однако сейчас он все же появился, чтобы поздравить свою дочь Лию с днем рождения.

Сегодня девушке исполнилось 20 лет. По этому поводу звездный отец опубликовал их совместные фотографии.

"Лиюшка. 20", - подписал фото Меладзе и добавил эмодзи в виде красного сердца.

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Стоит отметить, что Лия была участницей проекта "Голос країни". После полномасштабного российского вторжения она поддержала Украину и даже призывает донатить на армию ВСУ.

А вот ее звездный отец отмалчивается. Известно, что он развелся с Верой Брежневой. Поговаривают, что причиной разрыва стали разные политические взгляды. Также бытует мнение, что Константин изменял Брежневой. Несмотря на это певица благодарит экс-мужа на своих концертах за песни.

Кроме того, Меладзе заметили в Европе. Ходят слухи, что он там живет последние два года.

Напомним, Константин Меладзе продает элитную виллу в Крыму за бешеные деньги.

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