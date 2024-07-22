Они проработали вместе три года.

Украинская певица Алена Винницкая, которая долгое время была солисткой группы "ВИА Гра", рассказала об обиде на продюсера Константина Меладзе.

По словам артистки, после решения уйти из коллектива, мужчина ей начал мстить. Меладзе делал все, чтобы у Винницкой не складывалась сольная карьера.

"Что касается Кости - да, у меня остались такие очень смешанные чувства к нему. С одной стороны, у меня к нему уважение и благодарность большая. Я уважаю его как композитора. С другой стороны, осталась обида за то, что он не очень хорошо себя вел. Оно уже все осело, отошло, не хочется об этом даже вспоминать, но где-то таки маленькая обида есть", - рассказала Винницкая в интервью Славе Демину.

Она также добавила, что никогда не хотела наладить с Константином общение. Винницкая считает, что в этом нет смысла, хотя и не против, если бы он первым инициировал разговор и извинился.

"Я считаю, что человек просто сам должен дойти до чего-то, позвонить и сказать: "Я хотел бы попросить прощения". Хотя мне его извинения, по большому счету, не нужны, я не хочу этих отношений касаться", - подчеркнула певица.

Напомним, недавно певица Алена Винницкая ответила, общается ли до сих пор с россиянами и кого бы из них поблагодарила.

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