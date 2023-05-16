Артист неоднократно попадал в центр обсуждений своими антивоенными высказываниями.

Известный российский рэпер Noize MC, выступивший против войны в Украине, недавно мощно пошутил о смерти российского диктатора Путина на одном из своих концертов. Со сцены мужчина сказал:

"Во время исполнения следующей песни нужно обязательно загадать желание. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнет".

После этих слов зал буквально "взорвался" овациями и аплодисментами. Все поняли, что главное желание для всех нас сейчас - это смерть Путина, из-за которого погибли тысячи мирных украинцев, и из-за которого наша страна находится под обстрелом каждый день.

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Что Noize MC говорит о войне

Он на своих мероприятиях и в соцсетях открыто заявляет, что именно Россия стала причиной тех зверств и кровопролитий, с которыми довелось столкнуться Украине. Он неоднократно призывал остановить войну в том числе и через свое творчество, выпустив песню "Кооператив "Лебединое озеро".

"Когда из Белгорода летели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости об Ирпене, Буче. Война – отвратительна. Это ужасно. У нее бесчеловечное лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись", - говорил рэпер летом прошлого года.

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