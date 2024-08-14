Noize MC рассказал о своих родных, которые живут в Белгороде.

Известный российский певец Иван Алексеев, он же Noize MC, который с 2014 года осуждает путинский режим, прокомментировал украинскую операцию в Курской области России. Исполнитель поддержал ВСУ и пожелал победы Украине.

На своей странице в Instagram артист опубликовал очередной пост в поддержку Украины. В нем он отметил, что один из его ближайших друзей является украинцем и он родился в Судже Курской области. Он написал о своем деде-украинце и бабушке-россиянке, которые сейчас живут в Белгороде. Они, как поделился Noize MC, отказываются выезжать из города.

Исполнитель также вспомнил свою подругу из Мариуполя. Она, кстати, подарила ему футболку с надписью "Азов", в которой артист выступил на своем концерте в Испании. Звезда опубликовал фотографию в этой футболке.

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"На этой футболке изображен поезд "Азов", который ранее курсировал по маршруту Киев-Мариуполь. Ее мне подарила моя подруга Яна Яковенко. Она сама нарисовала этот принт. Яна - из Мариуполя. Ее город уничтожен российскими войсками. Во дворах - братские могилы из мирных жителей. Но я никогда от нее не слышал пожеланий, чтобы такое произошло с чьим-то городом еще", - указал знаменитость.

Певец в очередной раз подчеркнул, что он против кровопролития, написав, что "войны быть не должно". При этом он поддержал Украину и добавил, что крах путинской России - это единственный шанс на нормальное будущее для россиян.

"Но, пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а значит война продолжается - в этом и проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу тоже работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне", - подчеркнул Noize MC.

К слову, в 2014 году, когда российские войска напали на Донбасс, артист впервые продемонстрировал свою позицию относительно войны. Он выступил на фестивале "Запад" с флагом Украины.

Позже, в сентябре 2019 года, исполнитель выпустил трек, в котором раскритиковал Кремль и Путина. После начала полномасштабного вторжения Noize MC не прекращает поддерживать Украину. 18 ноября 2022 года Минюст России внес музыканта в список "иноагентов".

Напомним, ранее Noize MC мощно пошутил про смерть Путина.

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